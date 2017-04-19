Порошенко прокомментировал решение Международного суда ООН по искам Украины к России

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19 апреля 2017 г. 19:13
Источник: Зеркало недели
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Суд в Гааге признал свою юрисдикцию по искам Украины против России. Порошенко надеется на успешное рассмотрение.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал промежуточное решение суда ООН в Гааге по  искам Украины против России.

"Сегодняшнее решение в Гааге является многообещающим, когда по обоим судебным искам судом была признана юрисдикция Международного суда в Гааге. Мы уверенны в том, что сегодня мы на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение указанных исков",- сказал Порошенко журналистам в Лондоне. Н

19 апреля Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Суд также обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов.

В то же время Международный суд ООН в Гааге отказался от временных мер против России по иску Украины о терроризме. "Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств", - сказал представитель суда, имея в виду перечисление денег так называемым "ДНР" и "ЛНР" со стороны России.

Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.
 

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