Президент Мексики вновь отказался платить за стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь решительно отверг любую вероятность того, что мексиканская сторона профинансирует строительство стены на границе с США, на которой настаивает избранный американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает CNN, этим заявлением президент Мексики в среду завершил ежегодную встречу с высокопоставленными дипломатами страны в Национальном дворце.

Вместе с тем он выразил надежду на позитивное развитие отношений между двумя государствами.

"Очевидно, что у нас есть некоторые разногласия с новым правительством Соединенных Штатов, как, например, по вопросу о стене, за которую Мексика, конечно же, не будет платить", - сказал Э.Пенья Ньето. Он добавил, что такое требование противоречит "нашему достоинству как страны и нашему достоинству как мексиканцев".

Как подчеркнул президент, Мексика будет стремиться к такому торговому соглашению с США, которое гарантирует безопасность инвестиций, и отвергает любые попытки воздействия на инвесторов "на основании страха и угроз". Речь идет о возможном пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которое Д.Трамп обещал своим избирателям.