Путин решил не высылать американских дипломатов из РФ

Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США.

Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

«Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа», - заявил Путин.

По его словам, возвращающиеся из США российские дипломаты проведут новогодние каникулы дома. «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль», - добавил Путин.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предложило объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата. Согласно предложению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Помимо этого, российский МИД предложил запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Администрация США 29 декабря объявила о высылке 35 российских дипломатов в связи с кибератаками на американские политические партии. Помимо прочего, было решено закрыть две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, а также внести в санкционный список три российские компании, которые причастны ко взлому.

Россия отрицает причастность ко взлому систем Демократической партии США и публикации переписки демократов во время предвыборной кампании в США.