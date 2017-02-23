Рада отказалась возвращать полномочия налоговой милиции

Ранее, перед рассмотрением законопроекта “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства)” (регистрационный номер 0940), около 20 народных депутатов заблокировали трибуну.

Данным законопроектом, в частности, предусмотрено восстановление налоговой милиции. Депутаты не дали возможности председателю Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной выйти на трибуну парламента для доклада по законопроекту. Она начала докладывать со своего рабочего места, а блокировщики скандировали: “Позор!”. Рассмотрение и обсуждение законопроекта продолжается, а депутаты блокируют трибуну.