 

Рада приняла за основу изменения в "закон Савченко"

23 февраля 2017 г. 17:40
Источник: 112.UA
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Верховная Рада приняла за основу изменения в "закон Савченко". За соответствующее решение проголосовали 235 депутатов.

Проект Закона зарегистрирован под №5259. Его инициировал Кабинет министров.

Законопроектом предлагается внести в части пятой статьи 72 Уголовного кодекса изменения, согласно которым:

Предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым части пятой этой статьи.

Зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести производится из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, рецидиве преступлений предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы. "

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