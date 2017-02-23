 

Россия пока не передает Украине политзаключенных в рамках юридических механизмов - Петренко

23 февраля 2017 г. 15:27
Источник: Интерфакс-Украина
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Россия пока не передает Украине политических заключенных в рамках применения юридических механизмов, поэтому дипломатические переговоры продолжатся, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Если речь идет о политических узниках, мы продолжим дальше дипломатические переговоры, чтобы их вернуть Украину. По юридическим механизмам, к сожалению, пока Россия не передаёт наших соотечественников. Мы сейчас прилагаем все усилия. Не хочу давать более детальную информацию, чтобы не навредить этому процессу",- сказал П.Петренко в четверг журналистам в Киеве.

При этом он добавил: "За каждого украинца, который попал в такую ситуацию в российской федерации, государство борется: и МИД, и министерство юстиции, и правозащитники".

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