 

Россия поставляет "Л/ДНР" танки и ПЗРК - отчет

20 февраля 2017 г. 18:53
Источник: УНИАН
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В частности, боевики на Донбассе получили от России танки и ПЗРК. 

Россия поставляет "Д/ЛНР" бронетехнику, а также противотанковое и зенитное вооружение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.

Так, согласно отчету, пророссийские боевики на востоке Украины получили от РФ танки и другие бронированные транспортные средства, а также противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что, согласно отчету SIPRI, в прошлом году Украина экспортировала в РФ продукции военного назначения на $169 млн. Именно россияне в 2016-м стали крупнейшими покупателями товаров украинской "оборонки".

 

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