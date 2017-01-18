 

Россия согласна на вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием

18 января 2017 г. 13:27
Источник: Левый берег
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Россия согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, работающих на линии соприкосновения на Донбассе, стрелковым оружием, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал Лавров в ходе совместной с председателем ОБСЕ Себастьяном Курцом, передает "Интерфакс".

При этом министр отверг продвигаемую Украиной идею о вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

"Если под вооруженной миссией ОБСЕ вы имели ввиду ту идею, которая сейчас вбрасывается из Киева, о том, что нужно вооруженную полицейскую миссию развернуть на Донбассе, которая обеспечивала бы там правопорядок, то эта идея абсолютно противоречит минским соглашениям", - подчеркнул Лавров.

По версии Лаврова, в минских соглашениях предусмотрено, что Украина должна наделить отдельные районы Донбасса правом иметь силы правопорядка.

"Поэтому никаких вооруженных иностранных миссий для поддержания порядка на Донбассе в этих условиях не требуется", - заявил он.

Напомним, осенью прошлого года Украина попросила ОБСЕ разместить вооруженные посты на границе с РФ. После этого боевики пригрозили Украине "полномасштабной войной, в которую будут втянуты страны Запада". Однако российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением Украины разместить полицейскую миссию, но только на линии разграничения, а не на границе Украины с РФ.

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