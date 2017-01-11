 

С начала суток в зоне АТО ранен один военнослужащий

11 января 2017 г. 18:51
Источник: Левый Берег
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С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 23 обстрела со стороны боевиков, ранен один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Павлополю, Гнутово, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке. По Марьинке также стреляли из БТР.

На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы били по Троицкому. Из 120- и 82-миллиметровых минометов и гранатометов стреляли по Новозвановке, из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому.

На Донецком направлении из 120-миллиметровых минометов оккупационные войска обстреливали позиции военных в районе Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия били по Авдеевке и Зайцево. По Опытному также огонь вел снайпер.

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