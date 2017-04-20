Сбербанк возобновил работу в Харькове

Российский Сбербанк восстановил работу отделения в Харькове.

Об этом агентству "Українські Новини" сообщила пресс-служба банка.

Отделения банка в Харькове по вул. Донец-Захаржевского, 2 возобновило работу в штатном порядке.

Пока остается приостановленной работа одного отделения - в Днепр, вул. Воскресенская, 2.

Все остальные отделения банка работают в штатном режиме, обслуживание клиентов производится в полном объеме.

Напомним, что Сбербанк России заявил о продаже 100% акций украинского дочернего банка.

Позже стало известно, что главным акционером украинского Сбербанка станет гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

Позже он заявил, что после завершения сделки по продаже украинской дочки Сбербанка РФ актив будет переименован в Norvik Ваnk.

"Банк будет переименован. Судя по этому, он будет носить имя Norvik Ваnk, потому что он будет дочерним по отношению к европейского Norvik Ваnk", - сказал Гусельников.

Как сообщал сайт АТН, 13 марта активисты обьявили бессрочную акцию протеста у здания Сбербанка на улице Донец-Захаржевского. Во время акции они замуровали вход в здание банка. Также во время акции произошли столкновения активистов с правоохранителями во время которых были пострадавшие с обеих сторон.