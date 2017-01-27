СБУ пресекла контрабанду наркотиков в Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли большой канал контрабанды наркотиков в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.
При осмотре одного из автомобилей на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области, оперативники СБУ обнаружили более 6 кг "каннабиса элитных сортов". По ценам черного рынка, такая партия стоит порядка 1 млн грн.
По месту проживания организаторов канала контрабанды и в местах выращивания марихуаны проходят обыски в рамках уголовного производства по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.