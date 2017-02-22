США приостановили программу поддержки повстанцев в Сирии, - Reuters

ЦРУ заморозило программу поддержки повстанцев из Свободной сирийской армии (ССА), которые контролируют территории на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники среди повстанцев и в американском правительстве.

Речь идет о программе с участием Турции, Саудовской Аравии и Катара, в рамках которой повстанцы получали деньги и боеприпасы, а также военное обучение.

Представитель одной из групп сообщил, что в феврале помощь не поступила; другой источник рассказал агентству об отмене очередной встречи с участниками программы.

По словам источников в правительстве США, заморозка программы связана с атаками радикальных исламистов на группы повстанческой армии, которые начались в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что террористическая группировка "Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра") начала наступление на формирования повстанцев, которые участвуют в переговорах по мирному урегулированию. Это заставило часть повстанцев присоединиться к исламистам из "Ахрар аш-Шам", отмечает Рейтер. В связи с этим США опасаются, что помощь, которую они оказывают повстанцам, попадет в руки радикальных группировок, как ранее неоднократно случалось.

Источники в правительстве США подчеркнули, что решение о заморозке не связано с началом работы новой администрации президента США Дональда Трампа.

Как отмечает Рейтер, программа с участием ЦРУ - не единственный канал поддержки повстанцев в Сирии. Помощь с формированием ССА предоставляет Турция, которая ведет на севере страны военную операцию, а также Иордания.

Свободная сирийская армия - одна из крупнейших повстанческих группировок Сирии, сформированная офицерами-перебежчиками, ранее служившими в сирийской армии. Наименование "ССА" нередко используется как обобщающее для всей вооруженной оппозиции правительству Сирии, однако в действительности является конкретным альянсом повстанческих группировок. По собственным данным группировки на июнь 2013 года она насчитывала около 80 тыс. боевиков.

ССА, в отличие от таких радикальных группировок как "Фронт аль-Нусра", считается умеренной светской частью сирийской оппозиции. Группировка пользуется политической и финансовой поддержкой со стороны западных стран и стран Персидского залива, а также Турции.