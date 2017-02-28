Суд Литвы приговорил двух человек, уличенных в шпионаже в пользу России, к 5 и 10 годам тюрьмы

Шауляйский окружной суд Литвы признал виновными в шпионаже в пользу России бывшего военного Сергея Пусина и гражданина РФ Сергея Моисеенко, приговорив их к 5 и 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Delfi, отставной офицер, который ранее проходил службу на авиабазе литовских ВВС, передавал россиянину сведения о вооруженных силах страны и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, за что получал от 500 до 1000 евро.

В свою очередь Моисеенко, которого помимо шпионажа уличили также в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, снабжал его техникой для негласного сбора информации.

Согласно данным следствия, бывший военный был завербован российскими спецслужбами еще в 2012 году.