 

Суд Литвы приговорил двух человек, уличенных в шпионаже в пользу России, к 5 и 10 годам тюрьмы

28 февраля 2017 г. 13:45
Источник: Новое Время
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Шауляйский окружной суд Литвы признал виновными в шпионаже в пользу России бывшего военного Сергея Пусина и гражданина РФ Сергея Моисеенко, приговорив их к 5 и 10 годам лишения свободы.

Как сообщает Delfi, отставной офицер, который ранее проходил службу на авиабазе литовских ВВС, передавал россиянину сведения о вооруженных силах страны и миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, за что получал от 500 до 1000 евро.

В свою очередь Моисеенко, которого помимо шпионажа уличили также в незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, снабжал его техникой для негласного сбора информации.

Согласно данным следствия, бывший военный был завербован российскими спецслужбами еще в 2012 году.

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