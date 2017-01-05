Суд оштрафовал вымогателей взятки за трудоустройство в НАБУ

Печерский районный суд Киева оштрафовал вымогателей взятки в размере 10 тыс. долларов за трудоустройство в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Каждый из троих вымогателей должен заплатить штраф в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть по 25,5 тыс. гривен каждый. Сообщается, что задержанные заключили соглашение с прокурором, который является государственным обвинителем и представителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде, о признании виновности.