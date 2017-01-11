Суд разрешил менять мобильного оператора с сохранением номера

Через несколько месяцев украинцы смогут со своим привычным сотовым номером переходить от одного мобильного оператора к другому.

Услуга смены мобильного оператора с сохранением номера (Mobile Number Portability, MNP) может стать доступной для украинских пользователей в течение нескольких месяцев. Об этом сегодня сообщил исполнительный директор Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Вадим Гулько.

Он заявил, что сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд разблокировал внедение MNP, оставив без изменений решение суда первой инстанции. Хозяйственный суд Киева 21 октября 2016 года удовлетворил иск Эс Ай Центр, компании-победителя тендера по запуску MNP, который провел УГЦР.

Сегодня суд признал законность договора между Эс Ай Центр и УГЦР, подчеркнул Гулько. По его словам, даже если судебная тяжба продолжится и попадет в кассационный суд, то процесс запуска MNP это не остановит. Исполнительный директор УГЦР отметил, что в этом году украинцы смогут по крайней мере в тестовом режиме попробовать услугу по смене оператора, сохранив при этом свой существующий номер.