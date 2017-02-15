 

Сытник: Антикоррупционный суд можно создать до конца 2017 года

15 февраля 2017 г. 12:13
Источник: ЛІГА.net
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Антикоррупционный суд можно создать до конца этого года. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, выступая на слушаниях по работе антикоррупционных органов в парламентском комитете по вопросам борьбы с коррупцией.

"Имея опыт сознания антикоррупционного органа с нуля, могу сказать, что при условии принятия соответствующего законодательства, этот суд можно создать до конца года", - сказал он.

Сытник отметил, что отсутствие Антикоррупционного суда остается серьезной проблемой для борьбы с коррупцией.

Он подчеркнул, что новыми антикоррупционными органами созданы условия для возврата разворованных средств в бюджет, но сделать это можно только при условии работы антикоррупционного суда или реформирования обычных судов.

По его словам, до судов первой инстанции судебная реформа дойдет не раньше, чем лет через пять при оптимистическом сценарии.

Глава комитета Егор Соболев сообщил, что проект закона об Антикоррупционном суде уже зарегистрирован в парламенте и комитет рассмотрит его на своем заседании на следующей неделе.

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