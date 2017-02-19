 

Telegraph сообщила о причастности России к попытке переворота в Черногории

19 февраля 2017 г. 18:41
Источник: Левый Берег

Западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории осенью прошлого года, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Речь идет о перехваченных телефонных разговорах, электронной переписке и других свидетельствах.

С одобрения и при поддержке Москвы заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича. Путчисты должны были участвовать в массовой оппозиционной демонстрации перед оглашением итогов выборов в парламент Черногории. Заговорщики намеревались проникнуть в здание парламента, а переодетые полицейскими участники заговора должны были открыть огонь по мирной толпе, чтобы впоследствии обвинить во всем власти и спровоцировать свержение Джукановича.

Целью переворота называлось противодействие вступлению Черногории в НАТО и допуск российских кораблей в порты этой страны на Адриатическом море. Попытка переворота была сорвана 16 октября 2016 года всего за несколько часов до осуществления.

Telegraph публикует фотографии четырех мужчин, якобы имевших отношение к заговору, двое из них - предположительно россияне Владимир Попов и Эдуард Широков.

Попытку путча в Черногории обсуждали на своей первой встрече глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Интерпол ведет розыск двух россиян, имевших отношение к организации путча, отмечается в материале.

По подозрению в подготовке теракта в Черногории и Сербии были арестованы более 20 человек, по сообщениям сербских СМИ, из страны был выслан ряд российских граждан. Россия отрицает причастность госструктур к попытке переворота в Черногории.

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