 

Тимошенко отрицает встречу с Трампом у туалета

09 февраля 2017 г. 12:25
Источник: Корреспондент.net
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Экс-премьер Украины, лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко подтвердила личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но встретились они не возле туалета, а в отдельной комнате. Об этом она заявила в эфире телеканала 112 Украина.

"Знаете, мне просто обидно... Безусловно, это обман, и это невозможно. Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня, и ловил бы президента у туалета. Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово. Это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака", – заявила Тимошенко.

По ее словам, сначала Трамп принял короля и королеву Иордании, потом пообщался со спикером израильского Кнессета, а потом провел переговоры с ней.

Видео: 

Юлия Тимошенко, лидер ВО "Батькивщина", в "Вечернем прайме" телеканала "112 Украина", 08.02.2017

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