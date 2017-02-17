Трамп поддерживает НАТО и считает необходимым адаптировать его к нынешней ситуации в мире – глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Меттис заверил, что президент Дональд Трамп полностью поддерживает Организацию Североатлантического договора и уверен в необходимости ее адаптации к нынешней ситуации в мире.

Об этом он заявил на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

"Стоя перед угрозами для нашего Альянса, мы должны признать не только стратегическую, но и политическую реальность. Президент Трамп занял должность, и он полностью поддерживает НАТО. Он также считает, что НАТО для того чтобы оставаться надежной и влиятельной, должна адаптироваться к нынешней стратегической ситуации. Справедливо требовать, чтобы те, кто получит выгоду от лучшего в мире союза, внесли пропорциональную долю и необходимую цену, чтобы защищать нашу свободу", - заявил Меттис.

По его убеждению, союзники "стремятся передать эту свободу следующим поколениям".

"Месседж, который я привез в Брюссель (15-16 февраля в Брюсселе состоялось заседание глав оборонных ведомств стран - членов НАТО - УНИАН), встретили положительно. Я уверен, что наши союзники будут едины в реагировании на реальные вызовы безопасности, и я также уверен, что союзники уже в этом году примут план, включая важные даты, чтобы достичь прогресса в выполнении обязательств, взятых (на саммитах НАТО) в Уэльсе и Варшаве, и справедливо разделить расходы на безопасность", - заявил Меттис.

Также министр обороны США выразил убеждение, что его коллеги по Альянсу "не имеют никаких иллюзий относительно угроз, перед которыми вместе стоят нации" стран-членов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку идеи принятия национальных планов для каждой страны - члена Альянса относительно увеличения ими расходов на оборону. Также он отметил, что страны НАТО начали выполнять решения, чтобы соответствовать необходимым требованиям по расходам на оборону в размере 2% ВВП каждой страной Альянса.

16 февраля в Брюсселе Меттис заявил, что ожидает принятия в этом году плана относительно соблюдения всеми членами НАТО обязательства о расходовании 2% ВВП на оборону.