 

У Ляшко заявили о новой коалиции в Раде

27 февраля 2017 г. 14:30
Источник: ЛІГА.net
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вскоре объявит о том, что политсила входит в новую парламентскую коалицию. Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщил нардеп РП Игорь Мосийчук.

"Я думаю, что буквально через некоторое время появится заявление Олега Ляшко по поводу создания новой коалиции", - сказал он.

По словам Мосийчука, по поводу должностей и состава коалиции подробнее также расскажет лидер политсилы.

20 февраля Блок Петра Порошенко, Народный фронт и Радикальная партия  подписали Декларацию единства. В декларации речь идет о том, что Россия не ограничивается военной интервенцией, но и пытается расколоть Украину и дестабилизировать ее политическую систему.

"Мы, участники круглого стола, подтверждаем свою преданность принципам Революции достоинства и обязуемся соблюдать их в повседневной политической деятельности. Ради сохранения государственности Украины, мы готовы объединиться вокруг общих ценностей и отбросить мелкие политические разногласия", - сказано в декларации.

По просьбе Ляшко из итоговой декларации убрали пункт, в котором подписанты обязуются продолжать курс реформ, зафиксированный в коалиционном соглашении "Европейская Украина". Ляшко пояснил это тем, что фракция Радикальной партии уже не входит в состав коалиции, но принципы единства разделяет.

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