Украина дала гражданство бывшему депутату Госдумы, давшему показания против Януковича

Украина дала гражданство бывшему депутату Государственной Думы Денису Вороненкову, который дал показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

"Я уже гражданин Украины. 4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины", - заявил он в интервью "Цензору".

Он также подтвердил, что сотрудничает с украинским следствием.

"Я бы не хотел рассказывать материалы предварительного следствия, но вкратце… Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Ранее судимого уголовника, предавшего свой народ, бежавшего и обратившегося с просьбой ввести войска другого государства для уничтожения своих граждан", - заявил депутат.

Вороненко намекнул, что собирается получить какую-то должность в Украине. "Я сейчас нахожусь в стадии переговоров. Сначала я получил гражданство, потому что не будучи гражданином страны, сложно претендовать на занятие каких-либо государственных должностей", - заявил он.

"Украина для меня – вторая родная страна. Здесь тоже мои корни, в Херсонской области. Поэтому я здесь не чувствую себя чужим, приезжим. Украина принимает всех, кто в нее верит. Есть много проблем, но есть вектор развития, есть дух свободы, есть люди нормальные. Первое, что мы увидели, приехав сюда - люди добрые, нормальные, нету злых лиц. Из Киева не хочется уезжать", - добавил он.

Вороненков, будучи депутатом Госдумы, голосовал за аннексию Крыма и ввод российских войск в Украину.

Напомним, Вороненков представлял Коммунистическую партию в Госдуму. В декабре вместе с женой - тоже бывшим депутатом Государственной Думы - он переехал в Киев.

23 января Луценко говорил о том, что его ведомством были допрошены два депутата Госдумы. Один из них - Илья Пономарев (ему в прошлом году дали вид на жительство в Украине), другого генпрокурор не назвал. "Их показания свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - сказал Луценко.

Виктору Януковичу инкриминировано то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен.