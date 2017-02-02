Украина и НАТО не планировали обсуждать размещение ПРО на границе

По словам представителя Украины в НАТО, о последствиях размещения ПРО в Румынии не было разговоров.

Украина и НАТО не планировали проводить консультации по вопросу размещения системы противоракетной обороны (ПРО) в граничащих с Украиной странах-членах Альянса, заявил исполняющий обязанности руководителя представительства Украины при НАТО Егор Божок

"Мы не планировали и не обсуждали с НАТО вопрос консультаций по ПРО. У нас на повестке дня другие, более важные на сегодня, темы. У нас на повестке дня больше Черное море: ситуация с безопасностью в этом регионе, углубление взаимодействия между Украиной и НАТО с целью усиления безопасности и сдерживания агрессии в Черном море. А о последствиях размещения ПРО в Румынии не было ни разговоров, ни планов проводить такие разговоры. Я не знаю, откуда журналист взял эту информацию", - в интервью "Радио Свобода" в четверг, 2 января.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил о намерении провести референдум о вступлении в НАТО. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа – я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО", - сказал он.

