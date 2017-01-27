 

Украина отменила запрет на въезд мэру польского Перемышля

27 января 2017 г. 13:16
Источник: Левый берег
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Служба безопасности Украины отменила пятилетний запрет на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы, пишет ZAXID.NET со ссылкой на высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ. Сообщается, что отменить запрет попросил президент Петр Порошенко.

Напомним, о включения мэра польского Перемышля в список персон нон грата стало известно 17 января, когда украинские пограничники отказались впустить Роберта Хому на территорию Украины в международном пункте пропуска Шегини. Позже в СБУ подтвердили, что Хоме запрещен в Украину на 5 лет "за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни".

МИД Польши направил официальную ноту с требованием объяснить причины запрета, а вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что такие действия вредят польско-украинским отношениям, и пригрозил бойкотом совместных украинско-польских мероприятий.

В Перемышле 10 декабря состоялся "Марш орлят перемишльских и львовских". Когда колонна проходила мимо "Украинского народного дома", один из участников акции закричал "Смерть украинцам!" на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Роберт Хома.

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