 

"Укроборонпром" представил уникальный центр для тренировки пилотов ВСУ

01 марта 2017 г. 16:45
Источник: УНИАН
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Специально созданный комплекс вобрал в себя новейшие достижения в сфере подготовки пилотов, а его сердцем стал сверхсовременный тренажер наивысшего уровня за FFS level D по международной сертификации, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

Сочетание сверхсовременных технологий и типа вертолета делает его уникальным не только в Украине, но и во всем мире. Благодаря этому удается со 100% точностью передать все аспекты реального полета, маневры машины при разных условиях и летных ситуациях.

"Возможности комплекса позволяют пилотам усовершенствовать свои навыки, отработать применение техники во время сложных погодных условий, довести до автоматизма действия в аварийных ситуациях, получить навыки полета в очках ночного видения, а также применение оружия и использование современных элементов защиты от средств противовоздушной обороны противника", - говорится в сообщении.

Видео: 

"Укроборонпром" представив унікальний центр для тренування пілотів Збройних Сил України

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