В горсовете из-за Шишкина заблокировали трибуну

Под стенами горсовета собралось около 50 человек, которые требовали лишить российского сенатора Шишкина звания почетного харьковчанина.

Активисты и ветераны АТО настаивали: человек, который санкционировал ввод российских войск на Донбасс, не может иметь звание почетного харьковчанина, тем более он находится в санкционном списке Украины. Э

Этот же вопрос Черняк и ветераны АТО подняли на сессии горсовета требуя лишить Шишкина звания, правда по странной случайности в этот момент в зале пропал звук и люди вне зала не могли слышать суть заявлений.

Однако, мер Харькова не отреагировали на требования, заявив: "Мы как работали, так и будем работать"

Сами де депутаты не внесли это решение: 36 были против, 20 - за, 16 воздержались. Фракция «Самопомич» заблокировала трибуну.

Как сообщал АТН, член Совета Федерации России, бизнесмен Александр Шишкин и его друг олигарх Павел Фукс стали почетными харьковчанами уже в августе 2014, решением сессии горсовета. Сам Шишкин является невъездным в Украину и тут его ждет суд, как человека, который согласовал в качестве сенатора военную агрессию против Украины.