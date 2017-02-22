 

В горсовете из-за Шишкина заблокировали трибуну

22 февраля 2017 г. 10:25
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Под стенами горсовета собралось около 50 человек, которые требовали лишить российского сенатора  Шишкина звания почетного харьковчанина.

Активисты и ветераны АТО настаивали:  человек, который санкционировал ввод российских войск на Донбасс, не может иметь звание почетного харьковчанина, тем более он находится в санкционном списке Украины. Э

Этот же вопрос Черняк и ветераны АТО подняли на сессии горсовета требуя лишить Шишкина звания, правда по странной случайности в этот момент в зале пропал звук и люди вне зала не могли слышать суть заявлений.

Однако,  мер Харькова не отреагировали на требования,  заявив: "Мы как работали, так и будем работать"

Сами де депутаты не внесли это решение: 36 были против, 20 -  за, 16 воздержались. Фракция «Самопомич» заблокировала трибуну.

Как сообщал АТН, член Совета Федерации России, бизнесмен Александр Шишкин и его друг олигарх Павел Фукс стали почетными харьковчанами уже в августе 2014, решением сессии горсовета. Сам Шишкин является невъездным в Украину и тут его ждет суд, как человека, который согласовал в качестве сенатора военную агрессию против Украины.

 

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