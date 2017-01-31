 

В Харькове руководитель налоговой погорел на взятке

31 января 2017 г. 10:33
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Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении по факту получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины) 40-летнему в. о. первого заместителя начальника одной из налоговых инспекций в области.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, установлено, что подозреваемый вызвал в свой кабинет подчиненную - главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц, и дал ей указание пообщаться с местным жителем на предмет получения из последнего 20 тыс. Грн. неправомерной выгоды.

За эти деньги подчинена была пообещать аграрию, что налоговая не будет проверять хозяйственную деятельность, связанную с выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур, и не будет применять штрафные санкции.

Напомним, подчиненную задержали на прошлой неделе "на горячем" - во время передачи ей второго денежного транша - 8 тыс. Грн.

По требованию прокуратуры области Червонозаводский районный суд. Харькова избрал для подозреваемых меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранил от занимаемых должностей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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