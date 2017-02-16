 

В Малайзии задержали третьего подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

16 февраля 2017 г. 12:36
Источник: Новое Время
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Полиция Малайзии задержала третьего подозреваемого в причастности к убийству на брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чон Нама.

Как сообщило агентство Синьхуа, 26-летний гражданин Мьянмы задержан в малайзийском городе Ампанг.

По версии следствия, мужчина - друг второй задержанной ранее женщины.

Напомним, ранее в Малайзии была задержана вторая подозреваемая в причастности к убийству старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нама.

Сводный брат главы КНДР, по сообщениям СМИ, был убит 13 февраля. Предположительно, он был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, по одной из версий - шпионками из Северной Кореи, и умер по дороге в больницу.

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