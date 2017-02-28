 

В Москве к координатору Gulagu.Net пришли с обыском

28 февраля 2017 г. 20:49
Источник: Укринформ
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К правозащитнице Елене Абдуллаевой, координатору проекта Gulagu.Net и бывшему члену Общественной наблюдательной комиссии Москвы, пришли с обыском.

Об этом сообщил в Facebook основатель Gulagu.Net Владимир Осечкин.

"Срочно! Важно. 10 минут назад начался обыск в квартире у Лены Абдуллаевой, экс-члена ОНК Москвы и координатора Gulagu.net. Это уже второй по счёту обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру ещё одной экс-члена ОНК Мск Зои Световой. Все часы обыска у Световой Лена писала слова в её поддержку, куда-то звонила, что-то старалась предпринять чтобы помочь", - пишет Осечкин.

По его словам, оперативники с собой привезли "понятых", "наркоманов из отдела полиции, которые подтвердят что нужно". С чем связаны обыски, Осечкин не уточнил. По его словам, ему самому 28 февраля пришла повестка с требованием явиться в Следственный комитет.

Как сообщалось, 28 февраля оперативники пришли с обыском к правозащитнице и журналистке Зое Световой, участнице движения "Открытая Россия" и бывшему члену ОНК Москвы. В СК заявили, что обыски связаны не с ее правозащитной деятельностью, а с "делом ЮКОСа" - у Световой якобы могут быть документы "об обстоятельствах перевода в РФ и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных М.Ходорковским и его соучастниками".

Социальная сеть Gulagu.Net занимается мониторингом нарушения прав заключенных и сбора информации о незаконных действиях сотрудников ФСИН.
 

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