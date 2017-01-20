В оккупированном Крыму предъявили официальное обвинение журналисту Радио Свобода

В оккупированном Крыму 20 января журналисту издания Радио Свобода Николаю Семене вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме.

Сам журналист свою вину отрицает, сообщает Крым.Реалии.

Оккупационные власти полуострова обвиняют его в сепаратизме. В частности, речь идет о его статье Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма.

Еще одним аргументом следствия стала электронное письмо Семены в редакцию, которое он удалил сразу после отправления.

Кроме того, свидетелем обвинения выступает крымский журналист Сергей Мешковой. Издание отмечает, что по предварительным данным сейчас он работает в пресс-службе группировки "ЛНР".

Напомним, 28 апреля сообщалось, что в Крыму вызывают на очередной допрос журналиста Николая Семену, которого оккупационные власти полуострова обвиняют в сепаратизме, сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Псевдопрокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что на полуострове возбуждено уголовное дело в отношении журналиста издания Крым.Реалии (региональное подразделение украинской службы Радио Свобода) за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

19 апреля адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что силовики провели обыски в домах троих журналистов - Николая Семены, Леньяры Абибулаевой и Русланы Люмановой. Согласно данным координатора Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, после обысков задержанных журналистов увезли на допрос.

Позже стало известно, что журналисту Николаю Семене, подозреваемому в экстремизме,избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Николай Семена - крымский журналист, ранее работавший на всеукраинские издания День и Зеркало недели, также является бывшим корреспондентом московского издания Известия. Сейчас находится на пенсии.

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