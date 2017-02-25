 

В ОРДЛО заявили, что хотят обмена пленными "всех на всех", но по-своему

25 февраля 2017 г. 19:50
Источник: Украинская правда
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В "ДНР" заявили, что хотят обменять пленных по формуле "всех на всех", но при этом требуют освободить 475 человек.

Об этом сообщает российское "РИА "Новости" со ссылкой на представительницу террористической "ДНР" - "уполномоченного по правам человека" Дарью Морозову.

По ее словам, в пятницу нардеп Надежда Савченко посетила колонию в Макеевке, где содержатся пленные украинские силовики и "обратилась к лидерам стран нормандского формата с призывом содействовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

"Те предложения, которые Надежда озвучивала через интернет и СМИ, неприемлемы в данном случае", - заявила Морозова.
Также она заявила, что Украина "готова передать "ДНР" 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденными Киевом, их 475".
"Поэтому мы настаиваем на выполнении пункта "Минских соглашений" - "обмен всех на всех", чем быстрее, тем лучше", - заявила Морозова.

Также Морозова сообщила, что в колонии, которую посетила Савченко, находится 34 человека, а всего их 41.
"Остальные обвиняются по другим статьям и находятся или в СИЗО, или в других колониях", - добавила Морозова.

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