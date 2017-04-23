В результате обстрела позиций ВСУ под Авдеевкой погиб военный

В результате обстрела позиций сил антитеррористической операции неподалеку Авдеевки Донецкой области со стороны поддерживаемых Россией боевиков оккупированных районов Донбасса погиб один украинский военнослужащий.

Об этом 23 апреля 2017 года сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что на указанном направлении противник применил 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) за минувшие сутки, 22 апреля 2017 года, подразделения российско-оккупационных войск совершили 46 обстрелов украинских позиций, вследствие чего погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

