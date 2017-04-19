 

В России находятся более 2 миллионов украинцев, половина из них - беженцы с Донбасса – МИД РФ

19 апреля 2017 г. 16:17
Источник: УНИАН
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На территории РФ находятся 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона беженцев с Донбасса. Об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным ФМС России, структуры, которая занимается этими функциями, общее число граждан Украины, находящихся на территории России на 16 марта 2017 года, составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек», - сказала Захарова. По ее словам, из них более милллиона - беженцы с Донбасса. Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев, и им оказывается необходимая помощь.

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