В России создали пять новых дивизий в качестве "ответа НАТО"

В России завершилось формирование четырех мотострелковых и одной танковой дивизии.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на встрече с военными атташе зарубежных стран.

"Для поддержания боевых возможностей сухопутных войск завершено формирование четырех мотострелковых и одной танковой дивизии. Это - прямой ответ на вызовы и угрозы, связанные с курсом НАТО по наращиванию своего присутствия на восточном фланге блока", - заявил Шаманов.

По его словам, развитие в РФ неядерных сил как основного фактора сдерживания обеспечит до 2021 года их доминирование над ядерными.

"В перспективе предусматривается постепенный перенос сдерживающего фактора с ядерной в неядерную плоскость. В первую очередь, это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения. Повышение боевых возможностей стратегических неядерных сил в 2021 (году - ред.) увеличится в четыре раза, что даст возможность решать задачи неядерного сдерживания в полном объеме", - сказал Шаманов.

Он также отметил, что важная роль в обеспечении безопасности государства отводится силам общего назначения. По его словам, на них ложится основной объем задач по локализации и предотвращению вооруженных конфликтов, борьбе с международным терроризмом".

Как сообщалось ранее, в НАТО решили усилить присутствие в Черном море. Подчеркивается, что это ответ на новые вызовы, а не провокация в отношении России.