 

В России завели уголовные дела против украинских военных

27 февраля 2017 г. 12:46
Источник: РБК-Украина
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Следственный комитет России якобы "установил факты артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате которых гибнут мирные жители". Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В комитете сообщили, что 14 и 24 января 2017 года украинские военнослужащие якобы обстреляли с применением артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области, из-за чего погибли 2 мирных жителя. "Серьезные повреждения причинены зданию Кировской центральной городской многопрофильной больницы, которая фактически является единственным медицинским учреждением, обслуживающим город Кировск и близлежащие населенные пункты, где проживают тысячи жителей", - говорят в СК РФ.

Военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии также Россия обвиняет в артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения в период с 16 по 26 февраля объектов гражданской инфраструктуры в городах Ясиноватой, Докучаевске, а также Новоазовском районе Донецкой области, в результате которых якобы ранения получили 3 мирных жителя. "Кроме того, разрушены и повреждены более 20 жилых домов и других гражданских объектов, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов с многотысячным населением", - заявили в России.

Следственный комитет России возбудил против украинских военных уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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