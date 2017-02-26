В США планируют упростить процедуру найма сотрудников в погранслужбу

Администрация президента США Дональда Трампа планирует упростить процедуру приема на работу в службу пограничного контроля страны для того, чтобы в кратчайшие сроки расширить штат ее сотрудников. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на внутренний документ Бюро таможенного и пограничного контроля Министерства национальной безопасности США (МНБ).

Согласно документу, эта мера необходима для увеличения числа сотрудников пограничной службы с более чем 19,5 тысячи человек до примерно 26 тысяч в рамках иммиграционной политики Трампа. Предположительно, она коснется проверки кандидатов на полиграфе, экзамена при приме на работу, а также проверки биографии кандидатов.

Как сообщил журналу один из бывших чиновников МНБ, в настоящее время требования, предъявляемые кандидатам, "невероятно суровы" по сравнению с теми, что предъявляются в других ведомствах министерства.

По мнению ряда сотрудников МНБ, а также сторонних экспертов, снижение стандартов при приеме на работу в погранслужбу может привести к притоку менее квалифицированных работников, которые могут быть в большей степени подвержены коррупции.

Однако даже при снижении требований к кандидатам понадобится около пяти лет, чтобы расширить штат этого погранведомства, кроме того, на это потребуется примерно 2,2 миллиарда долларов, отмечается в документе.