В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов, для участия в котором зарегистрировались 11 кандидатов, сообщает Укринформ.

Отмечается, что больше всего шансов выйти во второй тур, который пройдет 7 мая, имеют лидер политического движения En Marche! (Вперед!) независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер националистической партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая является противником евроинтеграции и сторонницей политики российского лидера Владимира Путина.

В четверку самых популярных политиков также входят представитель правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийон и лидер крайний левых Жан-Люк Мелашон.

За 48 часов до завершения первого тура в воскресенье, во Франции запрещена предвыборная агитация, в частности, и публикации на избирательную тематику во французских СМИ.

В связи с террористической угрозой кандидаты также отменили свои публичные мероприятия, которые планировались ранее накануне выборов.