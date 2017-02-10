Все бесхозные заправки уйдут под крыло мэрии. В городе появится еще одно КП

Вопрос о создании КП "Харьков-топливо" чиновники намерены вынести на предстоящую сессию горсовета. Кто возглавит новое КП, и сколько сотрудников будет там трудиться пока неизвестно. Авторы проекта пока лишь докладывают о целях новаторства - собрать в единую коммунальную сеть АЗС и топливные хранилища разных городских предприятий для более эффективного управления. А в дальнейшем, и для, далее цитата "удовлетворения потребностей населения, предприятий и организаций в комплексном бесперебойном и качественном снабжении горюче-смазочными материалами". Конец цитаты. Чиновники уверяют, предприятие не только сможет составить конкуренцию частникам, но и позволит наполнить бюджет.

Сергей Дульфан, дир. Департамента транспорта

На сегодняшний день мы видим целью данного предприятия наращивания имущества, то есть капитализация собственных активов, а в последующем естественно наполнение бюджета. ))

Но радужные планы чиновников поставили под сомнения депутаты из оппозиции. Они напомнили, что все харьковские КП получают нулевую ставку по отчислениям в качестве местной льготы, что в муниципалитете объясняют социальной необходимостью.

Алексей Бабешко, депутат горсовета - Сергей Дульфан, дир. Департамента транспорта

Для всех коммунальных предприятий у нас прописан нулевой процент распределения прибыли в доход бюджета! И часть прибыли в бюджет не поступает. Может, для этого предприятия будет особый режим - Если мы для коммунального предприятия принимаем специальный режим для местного бюджета, это не значит, что если у кого-то предприятия будет прибыль и оно готово будет отдать его бюджету, то бюджет его не примет.

Сомневаться в том, что "Харьков-топливо" будет приносить прибыль местному бюджету, несмотря на высокую рентабельность рынка горюче-смазочных материалов, депутатам и общественности приходится исходя из практики хозяйственной деятельности остальных предприятий этой формы собственности. Убыточными в Харькове оказываются не только КП, в задачу которых входит обслуживание социальных нужд населения - тепло- и водоснабжение, вывоз мусора, уборка дворов и работа городского электротранспорта, так и предприятия которые потенциально могли бы быть прибыльными. К примеру, "Парк Горького", которому, несмотря на заработок на аттракционах, ежегодно в качестве помощи выделяются миллионы гривен. В пользу того, что убыточность харьковских предприятий связана не с законами экономики, говорит и о то количество уголовных производств, которое открыто по факту хищений средств должностными лицами этих КП. Возможно поэтому после новости о создании КП "Харьков-топливо", новое предприятие уже окрестили первой дотационной сетью заправок.