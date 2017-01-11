 

ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге

11 января 2017 г. 15:35
Источник: Корреспондент.net
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Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге озвучил ситуацию на Светлодарской дуге.

"В результате боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения, то есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", - заявил он.

В то же время так называемое командование ДНР заявило о резком обострении ситуации на линии соприкосновения на Донбассе.

"Обстановка резко обострилась. ВСУ за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня (увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем). При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР", - сказано в сообщении сепаратистов.

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