 

За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных, зафиксировано 59 обстрелов

12 февраля 2017 г. 12:12
Источник: 112.ua
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За минувшие сутки боевики 59 раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов украинские позиции в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Новотроицкому, Гнутовому, Павлополю, Широкино, Лебединскому и Водяному. По Широкиному и Красногоровке вело огонь БМП противника.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Камянку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку-2. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия били по Зайцевому, Песках, Авдеевке, Опытному и Троицкому. По украинским позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

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