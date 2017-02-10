 

Земельный форум в Харькове - аграрии обсудили завершение земельной реформы

10 февраля 2017 г. 16:50
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Инвентаризация земли, оценка её качества, разделение земли на частную и государственную и борьба с рейдерскими захватами - это первые из 12 шагов, необходимых для завершения земельной реформы в Украине, в этом уверен лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

Виталий Скоцик, лидер Аграрной партии Украины:

Нам прийшлось в межах Аграрної партії, Аграрної ради створити комітет земельних відносин, зібрати експертів, про яких ми говоримо і самим напрацювати дорожню карту завершення земельної реформи, яка сьогодні буде презентована в Харкові.

На Земельном форуме в Харькове аграрии из трех областей Украины высказались против попыток открыть рынок земли  без установки всех необходимых ограничений.

Михаил Золотарев, глава Харьковской региональной организации Аграрной партии Украины:

Мы боимся, что вот этот рынок будет "серым" или еще хуже "черным". И таким образом, мы, аграрии, можем остаться без земли, без средств производства на своей же земле.

Следующий земельный форум примет у себя город Кропивницкий, затем на очереди Львов и Полтава, итоговое собрание пройдет в Киеве.

Видео: 

Земельный форум в Харькове - аграрии обсудили завершение земельной реформы - 10.02.2017

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