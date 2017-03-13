После бассейна - в больницу. Подробности массового отравления в харьковском аквапарке

Первые симптомы отравления появились у посетителей аквапарка "Джунгли" через несколько минут после выхода из бассейна, рассказывают пострадавшие. В этот день несколько семей с детьми приехали в аквапарк, чтобы отпраздновать День рождения. Сначала возникла резь в глазах, говорят люди, затем першение в горле, после - у детей началась рвота и приступообразный кашель.

Наталья, мама пострадавших детей:

У меня у ребенка одного было - Он просто напросто начал задыхаться, из-за чего мы изначально вызвали "скорую". Ему нечем было дышать, его вывели на улицу.а при поступлении воздуха он начал еще больше кашлять и врач вышел и сказал, что вот этих троих детей мы забираем в реанимацию.

Зинаида Антонюк, мама пострадавших детей:

Младшая очень сильно кашляла, быстренько такси нас ждало и быстренько уехали домой, она вырвала и задыхалась, голос пропал, поэтому решили вызывать "скорую" сразу.

После посещения аквапарка в больнице оказались шестеро детей, а в целом за медицинской помощью обратились два дестяка человек. В данный момент все пострадавшие выписаны, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Первичный диагноз, сообщили врачи - отравление парами хлора. В аквапарке прокомментировать ЧП журналистам не захотели.



Без комментариев. Без адвокатов и наших юристов я разговаривать с вами не буду. - Так у вас отравились дети. - Данной информацией я не владею.

В обладминистрации сообщили, что в аквапарке были взяты заборы воды. На сайте Харьковского областного лабораторного центра Министрества охраны здоровья Украины опубликованы результаты исследования. Специалисты констатировали - количество свободного остаточного хлора соответствует норме, а вот связанного - превышает нормативы в полтора, а в некоторых пробах даже в 24 раза. Тем времнем, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства проишествия.

Елена Хлывняк, пресс-офицер Слободского отдела полиции:

Порушено кримінальну справу щодо невиконання обов'язків по охороні життя та здоров'ю дітей. Санкція даної статті передбачає штрафи або обмеження волі на строк до 3 років.

А вот интернет-пользователи в отзывах об отдыхе в данном развлекательном комплексе на сайтах отмечают, что подобные случаи там происходят не впервые. В десятках сообщений харьковчане жалуются на резь в глазах после посещения бассейна, удушливый кашель и едкий запах хлора по всей территории аквапарка.