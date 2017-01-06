5 пострадавших. 7 разбитых машин. Автомобиль разорвало на две части. Подробности ДТП на мосту через реку Харьков

Улица Героев Труда - одна из основных транспортных артерий, ведущих на Салтовку. Накануне вечером на ней от съезда со спуска Жилярди и поворота с улицы Шевченко образовалась огромная пробка. Причиной тому - авария на мосту с участием аж семи автомобилей.

Ярослав Василенко, командир 2-й роты патрульной полиции:

По предварительным данным автомобиль Honda Accord, вот он, на заднем фоне, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Toyota RAV4, после чего в этом ДТП приняли участие еще 5 автомобилей.

Автомобиль Honda Accord двигался с Салтовки. Вот запись столкновения с видеорегистратора Toyota RAV4, которая ехала по встречной полосе. После столкновения Honda Accord, в буквальном смысле, развалилась. И следующей жертвой ДТП стал Opel Vectra.

Алексей Лещенко, водитель Opel Vectra:

"Хонде" отрывает морду. Ее машина по инерции летит в обратную сторону - в мою. Происходит удар в мою, водительскую сторону. Мою машину развернуло два раза по направлению движения, и я остановился, не задев никого

Между тем, неуправляемая развалившася Honda Accord продолжала, что называется, косить машины уже на встречной полосе.



Ирина, пассажир Chevrolet Niva:

Ну я видела, то что телепало зад машины. Ее юзом здесь крутило. Мы уходили от удара. Я увидела, что его выбролило под колеса "Фольксвагена". Это было страшно. Честно.

Выбросило под колеса Volkswagen Transporter водителя Honda Accord. При этом пострадавшие в ДТП утвержадют, что он был нетрезв.

Алексей Лещенко, водитель Opel Vectra:

Это чудо находилось бухое под автомобилем "Фольксваген T4" - микроавтобус, с явными признаками алкогольного опьянения. От него несло духаном, ну, ужас.

Передняя часть Honda Accord осталась на полосе, ведущей с Салтовки, остов врезался в бордюр на противоположной стороне. Водителя, от которого, по словам очвидцев, разило алкоголем, забрала скорая помощь. Всего после аварии за медицинской помощью обратилось 5 человек. Двоим из них потребовалась госпитализация.

Андрей Козаченко, зам. главного врача ХБСНМП:

Те два пациента, которые в стационаре остаются, у них достаточно серьезные травмы грудной клетки. У мужчины черепно-мозговая травма. Тяжелая.

Начавшееся расследование должно определить причину ДТП и степень вины его участников. В полиции уже официально подтвердили, что в крови водителя Honda Accord находилось значительное количество алкоголя.