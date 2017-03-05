 

Британский таблоид сообщил о возможном приглашении Тони Блэра в команду Трампа

05 марта 2017 г. 15:37
Источник: Левый Берег
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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер ведет переговоры с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром по поводу его возможной работы в администрации президента.

Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила британская газета The Mail on Sunday.

Встреча Блэра с зятем Трампа Джаредом Кушнером состоялась на прошлой неделе, сообщает The Mail on Sunday. По информации издания, Блэр может получить должность посланника мира на Ближнем Востоке.

Как отмечает The Mail on Sunday, с сентября Блэр встречался с Кушнером трижды. Все встречи проходили тайно. В последний раз они виделись в среду, 1 марта. Их переговоры продлились три часа, уточняет издание.

Формально Блэр не может занимать такую должность в администрации президента США, но он может получить пост советника Трампа, полагает The Mail on Sunday. Тони Блэр занимал должность премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 год. Он дважды переизбирался - в 2001 и в 2005 году. Его политика нередко оценивается как лояльная к США.

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