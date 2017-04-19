Четверо погибших, семеро пострадавших - авария на границе с Полтавской областью

Сегодня около 8-30 на 402 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик МАN.

Как сообщили в УПД ГУНП, микроавтобус Mercedes выполнял нерегулярные перевозки (Кременчуг-Харьков), на момент ДТП в салоне было 11 пассажиров. Четыре человека - две женщины и двое мужчин - погибли на месте. В больницу Коломака были доставлены двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших были госпитализитрованы в Чутово. Водителю Мерседеса медпомощь была оказана на месте.

Как сообщил ст. инспектор УПД ГУНП, по предварительной информации, имеющейся на данный момент, водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Полтавы в сторону Харькова, выполнял маневр обгон и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком МАN.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.