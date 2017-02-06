 

ЧП на харьковском заводе: работника в тяжелом состоянии доставили в больницу

06 февраля 2017 г. 11:39

Информация о происшествии поступила к правоохранителям из 4-й больницы 4 февраля в 14:40.

Как сообщили медики, к ним с территории завода на проспекте Московском доставлен 50-летний работник с закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами на затылке, переломами ребер.

Состояние здоровья мужчины тяжелое. Установлено, что телесные повреждения он получил в результате падения с лестницы на территории завода.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства устанавливаются.

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