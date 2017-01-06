Что привело к гибели шестерых человек в ДТП на трассе Чугуев - Меловое

Шесть человек, в том числе - двое маленьких детей погибли в аварии под Чугуевом. Вечером в районе села Чкаловское сошел с трассы, перевернулся и влетел в посадку автомобиль Вольво. По предварительному заключению экспертов, водитель не вписался в поворот - просто продолжил движение по прямой. Машина двигалась от Шевченково в направлении Чугуева.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП Харьковской обл.:

Можливо це перевиження руху транспортного засобу. Враховуючи те, що в авто були крім водія шість пасажирів, автомобіль був заповнений повністю. Одна з версій - туман, темна пора доби. Ширина проїжджої частини приблизно 10 метрів, дорожне покриття мокре, оброблене соляною сумішшю. // // Два серйозних поворота, на першому він і не впорався з керуванням.

На месте погибли и две девочки - пяти и шести лет, сестры. Также от полученных травм скончались двое мужчин и две женщины - степень родства жертв ДТП пока не установлена. В больницу был доставлен 29-летний пассажир - пострадавший в тяжелом состоянии, в реанимации.

Юрий Попельнюк, зам. нач. отдела СУ ГУНП Харьковской обл.:

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за стю 286 ч.3 (порушення ПДР яке спричинило загибель двох або більше осіб). На даний час призначені судово медичні експертизи та авто-технічна експертиза.

И только после того как эксперты сделают выводы о состоянии водителя и уточнят был ли исправен автомобиль на момент ДТП - следователи смогут назвать причину аварии.