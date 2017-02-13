Два автопожара за выходные: в полиции и на частной парковке

Накануне на территории парковки по улице Отакара Яроша сгорел автомобиль Toyota Prado. В результате пожара пострадало еще два автомобиля

В ГСЧС звонок поступил около восьми вечера, звонил охранник автостоянки. По данным пожарных, сначала огонь появился в задней части автомобиля. Пламя было таким сильным, что повредило Мерседес и Ауди, стоявшие рядом. Несмотря на то, что пожарные прибыли буквально в течение нескольких минут, огонь пришлось тушить около часа. Спасатели говорят, что машину скорее всего подожгли прямо на парковке.

Инна Шукшина, начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Как рассказывает охранник автостоянки, потом посмотрели по камерам видеонаблюдения и видели группу лиц, которые каким-то образом долгое время находились возле сгоревшего автомобиля перед пожаром. Поэтому это дает вопрос, дает понимание о том, что все-таки был злой умысел.

На выходных автомобильный пожар произошел и в центре города. Внедорожник загорелся прямо на территории отдела полиции.

Алексей Свиридов, ст. сотрудник отд. комм. ГУ НП в Харьковской обл.

На території Київського відділу поліції, на штрафмайданчику загорівся автомобіль, Jeep Grand Cherokee. Дана інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 194

Если поджигателей найдут, то по этой статье им может грозить до пятнадцати лет лишения свободы. На данный момент полиция выясняет подробности происшествий.