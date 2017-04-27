Экстремальная парковка - в Харькове на набережной нашли брошенное авто

27 апреля 2017 г. 14:26
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Сегодня около 8-00 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что на улице Конторской-23 на берегу реки Лопань у воды стоит брошенный Hyundai ix35. 

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, прибывшие на место инспекторы водителя поблизости не обнаружили, автомобиль без следов ДТП. По словам свидетелей, в 6 утра машина уже стояла.

Патрульные установили данные вледельца, но на место приехала его супруга и сообщила, что муж ее в данный момент ничего пояснить не сможет, так как крепко спит. 

Около 13-30 машина была эвакуирована. 

 

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