Экстремальная парковка - в Харькове на набережной нашли брошенное авто

Сегодня около 8-00 в патрульную полицию поступило сообщение о том, что на улице Конторской-23 на берегу реки Лопань у воды стоит брошенный Hyundai ix35.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, прибывшие на место инспекторы водителя поблизости не обнаружили, автомобиль без следов ДТП. По словам свидетелей, в 6 утра машина уже стояла.

Патрульные установили данные вледельца, но на место приехала его супруга и сообщила, что муж ее в данный момент ничего пояснить не сможет, так как крепко спит.

Около 13-30 машина была эвакуирована.