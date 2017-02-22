Гибель под колесами прямо на работе. В Харькове водитель насмерть сбил коммунальщика и скрылся с места ДТП

ДТП на улице Большой Панансовской произошло вечером, около половины седьмого. В этот момент там как раз работала бригада КП "Харьководоканал". Сначала, говорят в полиции автомобиль снес ограждение с дорожными знаками, затем врезался в прицеп со сварочным оборудованием, а буквально через пару секунд под колесами авто оказался один из коммунальщиков. От полученных травм мужчина погиб на месте, водитель скрылся.

Олег Никоненко, старший инспектор УПД ГУНП в Харьковской области:

Попередньо встановлено, що можливо це автомобіль Деу Ланос сірого кольору, тому що на місці події залишились елемент у вигляді правого бокового дзеркала заднього виду та фрагменти передньої частини. внаслідок наїзду на дві прешкоди і потім на пішохода, ймовірно транспортний засіб досить серйозні має пошкодження передньої частини.

По предварительным данным, дорожное покрытие на участке, где произошло ДТП не было скользким, а коммунальщики были одеты в рабочую одежду со светоотражающими элементами.

Виталий Панов, гендиректор КП "Харьковводоканал":

Было сбито ограждение их автомобилем, так автомобиль зацепил спецприцеп, и после этого скрылся в неизвестном направлении. Двое сыновей, 57-го года рождения, 1 апреля он бы достиг 60-летия, практически всю жизнь проработал на Харьковводоканале, слесарь шестого разряда.

Коммунальщики просят всех возможных свидетелей оказать содейтствие полиции, чтобы установить виновника ДТП. Но на этом отрезке дороги движение в основном не оживленное и по той информации, которая сейчас есть у правоохранителей, позади машины, сбившей мужчину никакие авто не ехали, поэтому номер виновника ДТП пока тоже неизвестен. Сейчас продолжается поиск возможных свидетелей, также полицейские выясняют есть ли видео с ближайших к месту трагедии камер налюдения.