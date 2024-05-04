Напередодні Великодня окупанти двічі обстрілювали Харків: травмовані шестеро людей, виникла масштабна пожежа

Вдень 4 травня російська армія двічі обстріляла Харків, пошкоджені підприємства в Немишлянському та Індустріальному районах міста. Шестеро людей зазнали травм.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перша атака була здійснена ворогом з авіації орієнтовно о 14:15 – пошкоджено будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі.

Зазнали травм шестеро працівників: серед них четверо жінок та двоє чоловіків.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).









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